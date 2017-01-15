تعيد السلطات الفرنسية، ابتداء من 15 يناير الجاري العمل بحتمية الترخيص للقصر الراغبين في مغادرة فرنسا، والتي ألغتها العام 2012، في محاولة لتفادي توجه فرنسيين قصر إلى سوريا والعراق.

وينص القانون المدني الفرنسي على أن الطفل الذي يغادر التراب الوطني من دون مرافقة ولي أمره يجب أن يحصل على ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقع من أحد الوالدين.

وابتداء من الأحد 15 يناير، سيحتاج أي قاصر فرنسي يريد مغادرة فرنسا إلى إثبات هوية (بطاقة هوية أو جواز سفر) وإذن خروج موقع ممن يملك الولاية عليه، ونسخة من هوية المسؤول القانوني الموقع على الترخيص.

ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته بحيث لا تتجاوز عاما واحدا.

وهذا الترخيص سيصبح إجباريا لكل قاصر مقيم بفرنسا مهما كانت جنسيته وسواء كان السفر فرديا أو ضمن مجموعة.

وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمل إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب بتفادي سفر قصر إلى ساحات نشاط الجمعات المسلحة.

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ، في أكتوبر 2016، عن 1860 قاصرا متورطا في قضايا تطرف عنيف.

وكانت أجهزة المخابرات قدّرت، في سبتمبر 2016، أن عدد الأطفال من والدين فرنسيين أو المنطلقين من فرنسا إلى العراق وسوريا، بلغ 400 طفل، وتم التعرف على 19 منهم على الأقل كمسلحين.