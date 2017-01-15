قال العقيد عماد حماد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، إنه تم إعاة فتح طريق مصر اسكندرية الصحراوي إثر انقشاع الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت لحد الضباب في الصباح الباكر وتحسن الأحوال الجوية.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على شاشة “إم بي سي مصر2”، اليوم الأحد، أن هذا الغلق كان حفاظا على حياة المواطنين نتيجة انعدام الرؤية على الطريق بداية من بوابات الرسوم في القاهرة وحتى الكيلو 100، لافتا إلى هدوء الحالة المرورية على محاور القاهرة والجيزة.