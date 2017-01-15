 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 03:25 مساءً
روابط سريعة
شاهد .. باندا تستخدم عصا السيلفي وتلتقط صور
587a52f1c46188041b8b45df

شاهد .. باندا تستخدم عصا السيلفي وتلتقط صور

الأحد، 15 يناير 2017 04:07 م

تحظى صور التقطتها سائحة صينية بمشاركة دب الباندا بشعبية متزايدة في الإنترنت.

ولا يخشى الدب الذي يعيش في مركزالبحوث العلمية في مدينة تشنغدو الصينية، من عدسة الهاتف المحمول، فها هو يمسك عصا السيلفي ليصور نفسه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الصور، وحصلت على إعجاب الكثيرين .

587a531bc461880a508b4618

587a52e8c36188052a8b45c0

587a52e1c46188001b8b4610

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3