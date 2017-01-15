الخطوط البريطانية تنقل عملياتها لمبنى الركاب 2 بمطار القاهرةالأحد، 15 يناير 2017 03:55 م
نقلت الخطوط الجوية البريطانية عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب 1 إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي اعتباراً من 12 ديسمبر 2016. خضع مبنى الركاب 2 لتطويرات شاملة، حيث تم تحديث المبنى بالكامل ليستوعب حوالي 7.5 مليون راكب في العام. وسوف تنطلق رحلات الخطوط الجوية البريطانية بشكل منتظم من مبنى الركاب 2 الذي تم تجهيزه بممرات سريعة أمام بوابات ركوب الطائرة ليستخدمها الركاب المؤهلين للحصول على تلك الخدمة بداية من 2017.
هذا وتستأنف الخطوط الجوية البريطانية تشغيل الطائرة Airbus A321 على خط القاهرة الحالي، حيث تقوم الشركة بتشغيل رحلاتها بين مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي وصولاً لصالة 5 بمطار لندن هيثرو على متن الرحلة رقم BA155 التي تصل في الساعة 00:25 بتوقيت القاهرة، والرحلة رقم BA154 التي تغادر في الساعة 09:25.
الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية البريطانية من كبرى خطوط الطيران العالمية، وتنقل حوالي 40 مليون راكب كل عام. تقوم الخطوط الجوية البريطانية برحلات منتظمة للقاهرة منذ 90 عاماً تقريباً، واحتفلت في 2014 بمرور 25 عاماً على تعيين أول طاقم ضيافة مصري بها.
وتعليقاُ على الانتقال لمبنى الركاب 2، يقول كريم بشارة، المدير التجاري لمصر ولبنان والأردن بالخطوط الجوية البريطانية:” إننا متحمسون للغابة بانتقالنا لمبنى الركاب 2 ليكون المقر الجديد لعملياتنا التشغيلية. إنّ التجديدات الرائعة التي قام بها مطار القاهرة الدولي بالمبنى ستسمح للخطوط الجوية البريطانية بالاستمرار في تقديم أرقى مستويات الخدمة القائمة على تقاليد الضيافة البريطانية العريقة”
تبلغ المساحة الكلية لمبنى الركاب 2 حوالى 263.000 متر مربع، ويضم 75 كاونتر لتسجيل الوصول لصالة الركاب، و22 منفذ للخدمة الذاتية، و40 كاونتر للمغادرة، و38 كاونتر للوصول، و7 سيور لنقل الأمتعة. يضم المبنى أيضاً نظاماً متكاملاً لنقل الأمتعة مؤمّن بخمسة مستويات أمنية متتالية تديرها شرطة المطار، و9 أجهزة لأشعة x قبل وصول الراكب لكاونتر تسجيل للوصول للمطار، بالإضافة إلى 4 أجهزة للكشف عن المعادن، و13 جهاز لأشعة x في منطقة التفتيش المركزية التي تسبق بوابات الصعود للطائرة.
تضمنت التوسعات الجديدة لمبنى الركاب 2 أيضاً قطار داخلي وحافلات للنقل الداخلي تعمل لمسافة 1.8 كيلومتر بين مبنى الركاب 1و2. يضم مبنى الركاب 2 مجموعة من المتاجر والمنافذ العالمية للتسوق وتناول الطعام بمنطقة الترانزيت، ويتم حالياً مد الخط الثالث لمترو الأنفاق لمطار القاهرة الدولي حيث من المقرر افتتاحه عام 2019.
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