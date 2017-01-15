لجنة برئاسة محافظ شمال سيناء لمتابعة إجراءات مكافحة أنفلونزا الطيورالأحد، 15 يناير 2017 04:04 م
أكدت محافظة شمال سيناء تشكيل لجنة عليا لمتابعة وتنفيذ إجراءات مكافحة مرض أنفلونزا الطيور برئاسة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ، وتضم فى عضويتها مديريات الطب البيطرى والصحة والأوقاف والمنطقة الأزهرية وإدارة شئون البيئة في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن وإذاعة شمال سيناء.
وشدد المحافظ على إتخاذ مديرية الصحة كافة الإجراءات الوقائية واجراءت رصد المرض ومراقبة الوضع الوبائى له داخل وخارج المحافظة وإخطار مديرية الطب البيطرى بأية حالات إشتباه مخالطة للطيور لإتخاذ اللازم ، مشيرا إلى ضرورة قيام مديرية الصحة بتوفير الكميات المناسبة من أدوية علاج الانفلونزا وتوزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية ، وتأكيد مديرية الأمن على كافة المنافذ البرية داخل المحافظة بمنع مرور أية طيور أو سبلة بدون التصاريح اللازمة والتنسيق مع محافظات الجوار بشأن عدم السماح بمرور أية طيور أو حيوانات بدون تصريح يفيد خلوها من الأمراض المعدية ، ومنها مرض أنفلونزا الطيور.
وأكد المحافظ تنفيذ برامج للتوعية من المرض وتوضيح طرق العدوى وأساليب الوقاية وتفعيل لجان التقصى والحجر والإعدام فى حال اكتشاف بؤر إصابة بالمرض بالتنسيق مع مباحث التموين ، واتخاذ مجالس المدن اللازم نحو تحسين مستوى النظافة وإزالة التراكمات ، مع اخطار مديرية الطب البيطرى فى حالة وجود طيور نافقة ، وتفعيل إدارات الأزمات في مختلف المديريات لتلقى إخطارات وشكاوى المواطنين بخصوص الانفلونزا الموسمية.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد محمود الشريف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية لمنع انتقال المرض من الدول الأخرى من خلال الطيور المهاجرة ، من بينها توقيع بروتوكول تعاون مع محمية الزرانيق لتتبع الموقف الوبائى للطيور المخالطة للطيور المهاجرة ، وإنشاء وحدة بيطرية داخل المحمية ، وإنشاء لجان للتقصى الوبائى في المنطقة ، مشيرا الى أن العينات التى تم تحليلها أثبتت أنها سلبية ولا توجد آثار للمرض في محافظة شمال سيناء.
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