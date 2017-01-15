أصدر مرصد الأزهر باللغات الأجنبية تقريرا تحت عنوان “صرخة تحذير: أنقذوا الأطفال”، يوضح فيه أنه من المسلَّم به عند الجميع في الشرق والغرب أن الأطفال يمثلون مستقبل أي أمة، والاهتمام بالأطفال وتكوينهم العلمي والفكري هو خطة استراتيجية لضمان النجاح في المستقبل، مؤكدا أن نفس الطفل الطيبة النقية يمكن أن يتم تزكيتها وتعليمها وتوجيهها نحو مستقبل أفضل، وهو ليس مستقبل الطفل وحده، بل هو مستقبل الأمم بكاملها، وذلك لأن الأمم إنما تتكون من أفرادها، كما يمكن توجيه هذا الطفل في اتجاه خاطئ وبذلك تشقى الأمم.

وتابع المرصد الأخبار المتعلقة ببراعم المستقبل والكشف عن كل ما يهددهم أو يشكل خطر عليهم؛ واتضح أن التنظيمات الإرهابية قد فطنت إلى أهمية الأطفال وسعت جاهدة إلى استقطابهم وتجنيدهم خاصة الأطفال اللذين فقدوا ذويهم في الحروب، وهم مَن يُطلق عليهم “أشبال جند الخلافة”، وقد أرجع المرصد ذلك لسهولة تجنيد الأطفال وغرس الأفكار الغريبة والمتطرفة في أذهانهم ليصبحوا لقمة سائغة في أفواه أناس لا يعرفن عن الإسلام سوى اسمه.. وبهذا تغتال براءتهم أطفالاً وتحطم مستقبلهم كبارًا، إذ تجعل منهم إرهابيين خطرين، تسعى المجتمعات إلى محاربتهم والقضاء عليهم.

يطالعنا مرصد الأزهر أن هناك طفلا في الثانية عشرة من عمره حاول القيام بعملية إرهابية في أحد أسواق عيد الميلاد في إحدى المدن الألمانية، فقد قام الطفل بصناعة قنبلة من المواد المتفجرة والمسامير ووضعها في السوق، ولكن شاء القدر ألا تنفجر القنبلة، ربما لوجود خطأ بها أو أن هذا الطفل لم يحسن صناعتها، وقد كان هذا الصبي يتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي من خلال تطبيق الرسائل “تلجرام”.

كما يخبرنا مرصد الأزهر من خلال متابعته للأخبار في أوروبا أن بلجيكا أودعت عشرة أطفال في دور الرعاية؛ وذلك لأنه ثبت تورطهم بالانتماء إلى جماعات إرهابية، وأنه تم تجنيدهم من خلال الإنترنت واستغلالهم لتنفيذ عمليات إرهابية في بلجيكا.

الواضح أن الأمر خطير جدًا، فهذه التنظيمات تستخدم الإنترنت في تجنيد هؤلاء الأطفال الأبرياء واستقطابهم نحو الهاوية، ومن ضمن الوسائل التي تستخدمها هذه التنظيمات تطبيقات ألعاب الأطفال على الهواتف المحمولة، فهناك تطبيق لتعليم الحروف على متجر التطبيقات، وهذا التطبيق عبارة عن لعبة من خلالها يتم ترسيخ الأفكار المتطرفة في نفس الطفل، فيتم تعليمه الحروف، وكلَّما تعلم أكثر يحصل على نقاط أكثر، ثم يتم استخدام هذه النقاط للهجوم على أهداف موجودة داخل اللعبة، وفي هذه اللعبة يتعلم الطفل كيفية استخدام الأسلحة، كما حرص التنظيم على إدخال الطائرات التجارية بجانب الأسلحة التقليدية ليضعها الأطفال في اعتبارهم في استخدامها لتنفيذ هجوم بها، وفي داخل اللعبة توجد صور لأهداف حية مثل تمثال الحرية في نيويورك وبرج إيفيل في باريس.

شيء خطير جدًا، ويثير في النفس الحزن والغضب في نفس الوقت، ففي نفس الطفل البريئة الخالية من أي نقش والقابلة للتشكيل بأي شكل يتم ربط الحروف بالأسلحة المدمرة، فيتعلم أن حرف الباء هو الحرف الأول في كلمة “بندقية” وأن حرف الصاد هو الحرف الأول في كلمة “صاروخ” ثم يحصل على نقاط يأخذها ليدمر بها أحد الأماكن الحيوية في اللعبة الموجودة على هاتفه، وبدلا من أن يتعلم الطفل البناء والتسامح يتم توجيهه للهدم والعنصرية والكراهية، وهي أمور لا تتفق مع تعاليم الإسلام على الإطلاق، لكن مثل هذه التنظيمات تفسر كل شيء كما يحلو لها وكما يخدم أهدافها.

في الحقيقة، تم الوصول إلى كثير من الأطفال الذين تم تجنيدهم، وهم الآن في مرحلة إعادة التأهيل ليصبحوا أطفالاً أسوياء مرة أخرى، وربما توجد أعداد أكبر من الأطفال الذين تم تجنيدهم ولم يتم معرفتهم بعد، هؤلاء تم اغتيال براءتهم فلم يستمتعوا بطفولتهم أو يلعبوا كما يلعب أقرانهم، بل يتم إعدادهم لأمور لا يعلم خطورتها إلا الله، هؤلاء الأطفال سيصبحون في المستقبل القريب رجالاً يتبنون هذه الأفكار ويدعمونها وينشرونها عن قناعة وإيمان، وربما لا نعلم إلى أي حد سوف تتطور هذه الأفكار عندما يكبرون ويعيشون في مجتمعات غير مسلمة، وكيف ستصبح صورة الإسلام عندئذ.

وبالملاحظة، فإنَّ هناك صورة لأطفال آخرين لم يتم استقطابهم أو تجنيدهم، ولكنها لا تقل خطورة عن صورة هؤلاء الأطفال، هنا هؤلاء الذين عاصروا الحرب وشاهدوا صور القتل والدماء، وفقدوا أسرهم، وعاشوا تحت قصف الطائرات، فقد ترسخت كل هذه الصور في عقولهم وقلوبهم، وهم في حاجة ماسة إلى اهتمام لا يقل عن الاهتمام بالآخرين الذين تم استقطابهم بالفعل؛ لأنهم يمثلون بيئة خصبة للاستقطاب.

ومرصد الأزر يعلنها صرخة تحذير إلى جميع من يهمه الأمر في جميع أنحاء العالم للاهتمام بهذه القضية الخطيرة على المستوى التربوي والاجتماعي والتعليمي والتقني، فإذا كانت بعض الحكومات تحجب المحتويات الإباحية التي تستغل الأطفال، فعليها القيام بدور فعَّال حيال هذه الأمور، إذ أن خطرها كبير فهي تغتال براءة الأطفال وتشوه صورة دينٍ يدعو إلى السلم، ويعتنقه ما يزيد على المليار ونصف المليار شخص، ومن المفترض أن نعتبره جميعًا تهديدًا لمستقبل العالم بأكمله.