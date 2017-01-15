وزير البيئة يلتقي بهنري دجامبو لبحث سبل التعاون الأفريقيالأحد، 15 يناير 2017 03:45 م
اجتمع اليوم الأحد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري مع هنري دجامبو وزير الزراعة البرازفيلي ( بصفته رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والبيئة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي) والوفد المرافق له بالقاهرة، وذلك لمناقشة تحضيرات اجتماع مكتب اللجنة المزعم من اجل اعتماد تقرير اللجنة لعرضه خلال اجتماعات القمة الإفريقية.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الإقليمي فيما يخص التنمية في افريقيا من خلال موضوعين، الاول هو اللجنة القنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة والتنمية الريفية التابعة للاتحاد الأفريقي ومدي إمكانية استكمال اعمال تلك اللجنة للمضي قدما لدفع التنمية في مجال القارة الافريقية، والثاني هو دور مؤتمر وزراء البيئة الافارقة ( الأمسن) واستمرار هذا الدور في دعم التحديات البيئية التي تواجه القارة الافريقية.
واتفق الجانبان على أهمية إعداد التقرير اللازم للقمة الافريقية القادمة لاعتماده وهو التقريرالخاص باللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والبيئة ، وبحث دور ومستقبل مؤتمر وزراء البيئة الافارقة للقمة القادمة لضمان استمرار مؤتمر وزراء البيئة الافارقة في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القارة مع الاتفاق على ان كلا من عمل اللجنة والمؤتمر مهم جدا للعمل سويا للتصدي للتحديات الخاصة بالقارة الافريقية.
ورحب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة باستضافة الاجتماع القادم للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة والتنمية الريفية في مصر ، وذلك لاستكمال جهود مصر ودورها الريادي في القارة الافريقية، حيث أن مصر تعتمد على القارة الافريقية في مجالات مختلفة وكذلك افريقيا تعتمد على مصر حيث يعتمد كلا منهم على الاخر في المحافل الدولية.
و أعرب هنري دجامبو عن سعادته لوجوده في بلده الثاني مصر ، مؤكدا على رغبته في ضرورة الإسراع في تقديم التقرير الخاص باللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة في اجتماعات القمة الافريقية القادمة وعدم تأجيل عرضه اكثر من ذلك ، وانه يثق في ادارة مصر وريادتها للقارة الافريقية كونها تتحدث باسم جميع الدول الافريقية.
وأشار دجامبو الي ضرورة استمرار التعاون المتبادل بين مصر والكونجو في هذا السياق وعلى دور مصر الريادي في قارة افريقيا.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT