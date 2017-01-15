اجتمع اليوم الأحد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري مع هنري دجامبو وزير الزراعة البرازفيلي ( بصفته رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والبيئة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي) والوفد المرافق له بالقاهرة، وذلك لمناقشة تحضيرات اجتماع مكتب اللجنة المزعم من اجل اعتماد تقرير اللجنة لعرضه خلال اجتماعات القمة الإفريقية.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الإقليمي فيما يخص التنمية في افريقيا من خلال موضوعين، الاول هو اللجنة القنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة والتنمية الريفية التابعة للاتحاد الأفريقي ومدي إمكانية استكمال اعمال تلك اللجنة للمضي قدما لدفع التنمية في مجال القارة الافريقية، والثاني هو دور مؤتمر وزراء البيئة الافارقة ( الأمسن) واستمرار هذا الدور في دعم التحديات البيئية التي تواجه القارة الافريقية.

واتفق الجانبان على أهمية إعداد التقرير اللازم للقمة الافريقية القادمة لاعتماده وهو التقريرالخاص باللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والبيئة ، وبحث دور ومستقبل مؤتمر وزراء البيئة الافارقة للقمة القادمة لضمان استمرار مؤتمر وزراء البيئة الافارقة في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القارة مع الاتفاق على ان كلا من عمل اللجنة والمؤتمر مهم جدا للعمل سويا للتصدي للتحديات الخاصة بالقارة الافريقية.

ورحب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة باستضافة الاجتماع القادم للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة والتنمية الريفية في مصر ، وذلك لاستكمال جهود مصر ودورها الريادي في القارة الافريقية، حيث أن مصر تعتمد على القارة الافريقية في مجالات مختلفة وكذلك افريقيا تعتمد على مصر حيث يعتمد كلا منهم على الاخر في المحافل الدولية.

و أعرب هنري دجامبو عن سعادته لوجوده في بلده الثاني مصر ، مؤكدا على رغبته في ضرورة الإسراع في تقديم التقرير الخاص باللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياة والبيئة في اجتماعات القمة الافريقية القادمة وعدم تأجيل عرضه اكثر من ذلك ، وانه يثق في ادارة مصر وريادتها للقارة الافريقية كونها تتحدث باسم جميع الدول الافريقية.

وأشار دجامبو الي ضرورة استمرار التعاون المتبادل بين مصر والكونجو في هذا السياق وعلى دور مصر الريادي في قارة افريقيا.