صدرت الأسبوع الحالي عن دار ” روزنامة ” للنشر والتوزيع الطبعة الجديدة من كتاب” الإخوان في ملفات البوليس السياسي ” للكاتب الصحفي شريف عارف ، ومن تقديم الكاتب وحيد حامد.

يشارك الكتاب فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 48 من 27 يناير الحالي حتى 10 فبراير 2017.

وقال الكاتب شريف عارف ان الكتاب ستتضمن فى طبعته الجديدة، مفاجآت ووثائق تنشر لاول مرة حول جرائم الاخوان وتنظيمها الخاص ، ومنها وثائق حول ضلوع الجماعة في حريق القاهرة عام 1952، وأوهام الخلافة ومشروع “الدولة الإسلامية الكبري”، وأن حفل توقيع ستقيمه مؤسسة “روزنامة” بالتعاون مع وكالة الاهرام للتوزيع الكتاب سيقام على هامش فعاليات المؤسسة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ويعقبه ندوة يشارك فيها نجوم الفن ورجال السياسة.

من جانبه قال الكاتب والسيناريست المبدع وحيد حامد هدف ان الجماعة هو سياسي في المقام الأول ..وهذا الهدف السياسي يتمثل فى اقامة دولة الاخوان ذات الأهداف غير الوطنية، والتى تدفع بسفينة الوطن الى مناطق الغرق الأكيد ..وعليه يكون هذا الكتاب من الأهمية بقدر ما يحويه من وثائق ، تكشف زيف المشروع الاخوانى سواء في القضايا الكبيرة أو الصغيرة.

وأضاف : ان جماعة الاخوان منظومة مرتبة ترتيباً جيداً ، وهى محكمة البناء بقدر كبير من الحرفية المستوحاة من فكر طائفة الحشاشين المتوحش وغلاة الشيعة الباطنية، وبالتالى فهى تتقدم في طريقها – اذا تقدمت – بالتآمر والخديعة وقلب الحقائق ..جماعة كانت مع الملك في الوقت الذي كانت فيه غالبية الشعب المصري ضد الملك ..ولا أحد ينسى عندما هتف الشعب المصري ( الشعب مع النحاس) خرج الاخوان يهتفون ( الله مع الملك ) وأستغفر الله العظيم كأن المولى عز وجل يأتمر بأمرهم.

من جانبها أكدت دار ” روزنامة ” انها تولي أهمية خاصة بتلك النوعية من الكتب التي توثق لفترة هامة من تاريخ مصر السياسي ، وأن الاتجاه إلى ترجمتها هو هدف ” تنويري ” في المقام الاول، ويقدم للمكتبة العربية اعمالاً تسهم في عملية البحث والتحقيق الوثائقي.