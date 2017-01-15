قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى علاء صادق، لجلسة 16 أبريل المقبل.

أوضحت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي حملت رقم 31427 لسنة 68 قضائية، أن علاء صادق دائب على التحريض ضد مصر من خلال برامجه التى تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمنى للبلاد.