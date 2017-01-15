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احتفالا بالذكرى الـ99 لميلاده.. ننشر تقرير تلفزيوني عن حياة «ناصر»
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

احتفالا بالذكرى الـ99 لميلاده.. ننشر تقرير تلفزيوني عن حياة «ناصر»

الأحد، 15 يناير 2017 03:57 م
متابعات

عرضت قناة “إكسترا نيوز” الفضائية تقريرا تلفزيونيا عن حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاده.
وكان عبد الناصر من مواليد محافظة الإسكندرية في  15 يناير 1918، وهو ينتمي لأسرة من قرية “بني مر” بمحافظة أسيوط بصعيد مصر.
وعلى الرغم من صغر سنه وقته، شارك عبد الناصر بمظاهرات طلابية مطالبة برحيل الاحتلال في 1930.
وألتحق ناصر بالكلية الحربية في عام 1937 بعد أن فشل في التقدم للكلية الحربية في عام 1936، وشارك عبد الناصر بمعركة 1948، وكان عضوا بحركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق الأول والنظام الملكي، وتولى منصب رئيس الجمهورية عقب  تنحي الرئيس الراحل محمد نجيب في فبراير 1954، وظل عبد الناصر  رئيسا للجمهورية حتى توفي في سبتمبر 1970.
وتزوج عبد الناصر من السيد تحية كاظم وأنجب بنتين و3 أولاد.

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