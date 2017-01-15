قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، منع لاعبى المنتخب الوطنى من خوض التدريب الأخير المقرر له غدا على ملعب بورت جنتيل الملعب الرئيسى، الذى يستضيف مباراة منتخبى الفراعنة ومالى التى تقام بعد غد الثلاثاء، فى أولى مواجهات المنتخب الوطنى ببطولة أمم أفريقيا، والتى تستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى تدريبه غدا على الملعب الفرعى، على أن يقتصر تدريب منتخب الفراعنة فى بورت جنتيل على قيام اللاعبين بالـ”مشى” لمدة 15 دقيقة فقط دون إجراء أى تدريبات على ملعب الرسمى للمباراة.

يذكر أن مصر تواجه مالى بعد غد الثلاثاء فى أولى مواجهات المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية.