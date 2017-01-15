أعلنت اليوم شركة IBM عن إطلاق حلول تخزينة لأنظمة FLASH مصممة للشركات المتوسطة والكبيرة والتى تحتاج الي أداء أسرع في توفير البيانات و استرجاعها.

وقد تم بناء أنظمة التخزين الجديدة لتوفر السرعة والموثوقية اللازمة للتعامل مع أعباء العمل الكبيرة بدأً من تخطيط موارد الشركات (ERP) والمعاملات المالية إلى التطبيقات المعرفية مثل تعليم الأجهزة.

زتعد الحلول التى تم الإعلان عنها اليوم مصممة لدعم العمليات المعرفية التى يمكن للعملاء أستخدامها لإكتشاف أتجاهات وأنماط تساعد على تحسين عملية إتخاذ القرار وخدمة العملاء وحساب عوائد الاستثمار (ROI).

وتستمر شركة IBM في تطوير حلول أنظمة FLASH المصممة لإدارة أعباء العمل الأكثر تطلبا ، مثل “التوافر المستمر للبيانات بنسبة 99.9999 % ” من الوقت. مما يساهم في استمرارية التشغيل ، وذلك من خلال التكامل التام بين أنظمة تخزين IBM (IBM Storage) وأنظمة IBM z (IBM z Systems) التى تمتلك براءة أختراع البرمجيات ، و توفر حماية البيانات، والنسخ عن بعد ، وتعظيم أستفادة الشركات المتوسطة والكبيرة من البيانات. ويعد هذا الحل نموذجياً لبيئة أعمال الحوسبة الأدراكية التى تتطلب أعلى مستوى ممكن من توفر البيانات والموثوقية فى النظام للأجهزة للخوادم الرئيسية وأنظمة باور (Power Systems).

وقال إد والش، المدير العام لقطاع التخزين وبرمجيات البنية التحتية بشركة IBM :”يستهدف هذا الإعلان من IBM المستخدمين الذين عانوا من ضعف أداء التخزين بسبب بطء إسترجاع البيانات وضعف الإستفادة من الأجهزة الخادمة، والأستهلاك الزائد للطاقة والاتاحة المنخفضة للنظام وارتفاع تكاليف التشغيل. ونعتقد أن هؤلاء المستخدمين كانوا يستمعون ويتعلمون والآن يدركون قيمة البيانات وأهمية أن يكون لديهم المعلومات والمعرفة”. وأضاف قائلاً: “فى السنة القادمة نتوقع أن يكون هناك صحوة من جانب هذه الشركات للفرصة التى تتيحها التطبيقات المعرفية والتمكين لإستخدام السحابة الهجينة لتخزين البيانات وما تجلبه هذه الفرصة من المساعدة لهم على البقاء والنمو فى سوق يعتمد على البيانات”.

اليوم تم الأعلان عن عائلة جديدة من أنظمة تخزين IBM FLASH DS8880 المصممة لتلبية مجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال، وتستخدم في الحالات التى يكون فيها وقت الاستجابة بالميكروثانية والتوافر الموثوق به للبيانات مطلوباً، وتتضمن هذه العائلة من الأنظمة:

• أنظمة (Business Class Storage) – IBM DS8884F والتى تم تصميمها للتطبيقات التقليدية مثل تخطيط موارد المؤسسات، ومعالجة طلبات التوريد، ومعاملات قواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء ونظم معلومات الموارد البشرية. ويقدم هذا النظام بأقل تكلفة للشركات المتوسطة حيث يوفر ذاكرة تخزين صلبة (DRAM) بسعة 256 جيجابايت، وسعة تخزين FLASH تتراوح ما بين 6.4 حتى 154 تيرابايت.

• أنظمة (Enterprise Class Storage) –IBM DS8886F و تم تصميمها لمعالجة المعاملات عالية السرعة مثل معالجة المعاملات عبر الإنترنت والتى تحتاج إلى سرعة أداء عالية، ومعالجة البيانات التجارية التى تتطلب سرعة فائقة، ومستودعات البيانات عالية الأداء وأنظمة البحث عن البيانات والمعاملات المالية الحرجة. وتوفر للمستخدمين ذاكرة تخزين صلبة (DRAM) بسعة 2 تيرابايت، وسعة تخزين FLASH تتراوح ما بين 6.4 حتى 614.4 تيرابايت.

• أنظمة (Analytic Class Storage) – IBM DS8888F وتعتبر نموذ أمثل للتحليلات المعرفية والفورية وأتخاذ القرارات بما فى ذلك التحليلات التنبؤية، والتحديث الفورى للبيانات، وتعليم الآلة والنظم المعرفية، ومعالجة اللغة للكلام والفيديو. ولدعم ذلك يوفرالنظام ذاكرة تخزين صلبة (DRAM) بسعة 2 تيرابايت، وسعة تخزين FLASH تتراوح ما بين 6.4 حتى 1.22 بتابايت، وقدرة ذاكرة FLASH توفر أداءً فائقاً وسعة قادرة على تلبية أحتياجات العمل الضخمة.

فعلى سبيل المثال فإن مؤسسة التأمين الصحى فى سلوفينيا (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) والتى تعمل من خلال شبكة من المكاتب، ويدعمها فريق عمل من أكثر من 850 فرد، وتوفر التأمين الصحى لحوالى مليونى عميل. ولكي تستطيع تلبية أحتياجات العملاء بنجاح (مثل معالجة الطلبات الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) تطلب ذلك وجود نظام تخزين يوفر سعة إضافية وأداء معزز. وبعد الانتهاء من البحث عن حلول قادرة على إدارة هذه التطبيقات - التى تشمل كلا من شركة هيتاشى وإى إم سى – عممت المؤسسة استخدام نظام IBM DS8886 جنبا إلى جنب مع IBM DB2 for Z “برنامج خوادم بيانات نظم التشغيل لتوفير النسخ الاحتياطية المتكاملة للبيانات واستعادة النظام”.

وقد صرح بويان فيلى، مدير تكنولوجيا المعلومات فى مؤسسات التأمين الصحى فى سلوفينيا قائلًا: “لأننا نستخدم البنية التحتية والأطر الأساسية للتخزين المقدمة من IBM منذ فترة طويلة، كان خيار تحديث أنظمتنا الي نظام IBM DS8000 مع Comparex، شريك أعمال IBM خياراً سهلا. فمنذ ذلك الحين، استمرينا فى نشر الموديلات الجديدة من DS8000 بعد أن ثبت تميز أداؤها وإمكانية الأعتماد عليها، كما أتاحت المميزات والوظائف الجديدة لنا العديد من الفرص الجديدة أيضاً.”

وأضاف قائلًا: “أدى تطبيق نظام DS8000 إلى تحسين قدراتنا على إعداد التقارير من خلال تقليل الوقت اللازم لوضع الرؤى القابلة للتنفيذ، كما أدى إلى زيادة إنتاجية الموظفين وضمان تقديم خدمة أفضل لعملائنا.”

ووفقًا لما صرح به سكوت سينكلير، أحد كبار المحللين فى ESG، فقد كان إعلان IBM عن حلول التخزين الصلبة بنظام FLASH الجديدة تماماً مبهرًا للغاية فيما يتعلق بمكاسب الأداء، كما كان التحول نحو تقديم نظم FLASH لمجموعة كاملة من المنتجات بمثابة خطوة هائلة. فقد وصلت IBM من خلال نقل البيانات لمسار آخر و مستوى جديد من الإبداع يسمح لها بالاستفادة من الأجيال التكنولوجية القادمة. وعلاوةً على ذلك، يعتبر تصنيف العائلة الجديدة لنظم DS8000 بأنها أنظمة مناسبة للشركات والاعمال والحلول التحليلية أمر منطقياً للغاية.

وستصبح العائلة الجديدة لنظم بيانات DS8000 بنظام FLASH متوافرة فى جميع أنحاء العالم فى يوم 20 يناير 2017 من IBM ومن خلال شركاء الأعمال ل IBM. يرجى زيارة IBM DS8880 للتعرف على المزيد من المعلومات حول الحلول المعلن عنها اليوم.