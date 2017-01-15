قال محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون العمل الجديد حرص على تحقيق الاستقرار والشفافية الكاملة بين طرفي العمل وهما “أصحاب الأعمال” و”العمال”، مضيفا أن الشفافية هذه تعود على صاحب العمل أولا أما فيما يخص الاستقالة أو استمارة 6 قُضي عليها من خلال عدم الاعتداد بها إلا قبل اعتمادها من مكاتب الوزارة والمديريات وبهذا قضينا على ما يؤرق الشباب من إجباره على إمضائهم استقالتهم قبل بدء تسلم عقود عملهم.

وأوضح في تصريحات له على هامش مشاركته في المؤتمر إطلاق حملة “مصر بتناديك” أن الحملة خاصة بالتوعية تحتاجها البلاد اليوم في كل مجالاتها وليس فيما يخص العمال فقط، مضيفا “خلال إعدادنا لمشروع قانون العمل الجديد حرصنا على استقرار مناخ العمل وأعد العمال وأصحاب العمال المشروع كاملا دون تصويت على مادة واحدة فلم تمر أية مادة من المشروع إلا بالتوافق بين الطرفين”.

واستكمل: أما فيما يخص العمالة المصرية في دول الخليج، أضاف أن علاقاتنا مع الخليج طيبة والجميع يدعم مصر في هذه المرحلة وهذا يتجلى في قدوم أعداد كبيرة من الدول العربية ما يؤكد أن علاقة مصر بأشقائها العرب على أكبر قدر من القوة وما يقال معظمه إشاعات مغرضة هدفها الرئيس هو تفتيت وتشتيت العلاقات بين الدول.

وأشار سعفان إلى اهتمام الحكومة بالصناعات مثل الغزل والنسيج وأنه هناك بيت خبرة يعد تقرير لإعادة هيكلتها، مضيفا “المؤتمر الماضي الذي عقدته الوزارة والخاص بالغزل والنسيج والقطن أصدر توصيات ونعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة والعودة لمجدها الماضي.