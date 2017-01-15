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استنفار أمني في مطار الكويت
مطار الكويت

استنفار أمني في مطار الكويت

الأحد، 15 يناير 2017 03:50 م

نفت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي الأحد، العثور على أي مواد متفجرة على متن الطائرة الألمانية التي هبطت اضطراريا في المطار بعد أنباء عن وجود قنبلة فيها.

واستنفرت أجهزة الأمن في المطار إثر بلاغ تلقاه برج المراقبة من قبل كابتن طائرة تابعة لشركة ألمانية قادمة من سلطنة عمان ومتجهة إلى ألمانيا بالسماح لهم بالهبوط الاضطراري، وذلك بعد قيام راكب من جنسية خليجية بالإدعاء بوجود قنبلة على متنها.

وقد تم تخصيص مدرج خاص للهبوط وإخلاء الطائرة من 188 راكبا كانوا على متنها، وجرى تمشيط الطائرة بتواجد سلطات الأمن في المطار إلا أنه لم يتم العثور على أي قنبلة، أو مواد متفجرة.

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