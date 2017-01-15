ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الحكومة الاسرائيلية تصادق هذا الاسبوع على مشروع قانون جديد يهدف لحماية جهاز المخابرات “الموساد” وعملائه السابقين والحاليين والمستقبليين ويفرض عقوبة السجن 15 عاما على كل من يقوم بجمع معلومات عنهم ونشرها.

ويسمي مشروع القانون بـ”امر حصانة” وينتظر مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حتي يسري هذا الامر على تفاصيل الجنود الذين خدموا ضمن صفوف جهاز الموساد وموظفي الامن الوطني في الموساد والأشخاص الذين عملوا لصالح الموساد وبتوجيهات منه وقدموا له خدمات اضافة لحظر نشر او جمع أي معلومات شخصية تتعلق بكل من عمل في السابق او يعمل في الحاضر في جهاز الموساد مثل اماكن سكنهم او اية تفاصيل تتعلق بعائلاتهم او المنشات التي يستخدمها الجهاز.

وسيواجه تهمة “التجسس” كل من يجمع مثل هذه المعلومات ويقوم بنشرها بعد صدور قانون “امر الحصانة” الجديد وسيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات لكن اذا كانت نيته من وراء جمع ونشر هذه المعلومات الحاق الضرر بامن الدولة سيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاما اما في حال سلم هذه المعلومات لاي جهة دون ان يكون مخولا بذلك وبنية المساس بأمن الدولة فان عقوبته الحتمية ستكون السجن المؤبد.