"هآرتس": مشروع قانون جديد لحماية "الموساد" وعملائهالأحد، 15 يناير 2017 02:39 م
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الأحد، أن الحكومة الاسرائيلية تصادق هذا الاسبوع على مشروع قانون جديد يهدف لحماية جهاز المخابرات “الموساد” وعملائه السابقين والحاليين والمستقبليين ويفرض عقوبة السجن 15 عاما على كل من يقوم بجمع معلومات عنهم ونشرها.
ويسمي مشروع القانون بـ”امر حصانة” وينتظر مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حتي يسري هذا الامر على تفاصيل الجنود الذين خدموا ضمن صفوف جهاز الموساد وموظفي الامن الوطني في الموساد والأشخاص الذين عملوا لصالح الموساد وبتوجيهات منه وقدموا له خدمات اضافة لحظر نشر او جمع أي معلومات شخصية تتعلق بكل من عمل في السابق او يعمل في الحاضر في جهاز الموساد مثل اماكن سكنهم او اية تفاصيل تتعلق بعائلاتهم او المنشات التي يستخدمها الجهاز.
وسيواجه تهمة “التجسس” كل من يجمع مثل هذه المعلومات ويقوم بنشرها بعد صدور قانون “امر الحصانة” الجديد وسيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 7 سنوات لكن اذا كانت نيته من وراء جمع ونشر هذه المعلومات الحاق الضرر بامن الدولة سيواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة 15 عاما اما في حال سلم هذه المعلومات لاي جهة دون ان يكون مخولا بذلك وبنية المساس بأمن الدولة فان عقوبته الحتمية ستكون السجن المؤبد.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT