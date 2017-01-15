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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم بهذه الاطعمة
مكملات البوتاسيوم

اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم بهذه الاطعمة

الأحد، 15 يناير 2017 02:38 م

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم؛ حيث أنه يندرج ضمن أهم الإلكتروليتات في الجسم إلى جانب الصوديوم والكلوريد.

وأوضحت الجمعية أن البوتاسيوم يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب والعضلات، موصية بتناول 4000 ملليجرام يوميا بالنسبة للبالغين و4400 ملليجرام بالنسبة للمرضعات.

وتتمثل المصادر الغنية بالبوتاسيوم في الخضروات والفواكه، مثل الجزر والطماطم والبطاطس والموز والمشمش، والمكسرات كالبندق واللوز. ويرتفع محتوى البوتاسيوم في صورة مركزة كمعجون الطماطم والفواكه المجففة.

ومن ناحية أخرى، أوصت الجمعية بتناول 1500 ملليجرام من الصوديوم و2300 ملليجرام من الكلوريد يوميا، مشيرة إلى أنه يتم إمداد الجسم بهما من خلال ملح الطعام.

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