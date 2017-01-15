 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 01:33 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
تشييع جنازة نجوى أبو النجا والتوجه لدفن الجثمان بالمنصورة
الإعلامية نجوى أبو النجا

تشييع جنازة نجوى أبو النجا والتوجه لدفن الجثمان بالمنصورة

الأحد، 15 يناير 2017 02:33 م

انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الإعلامية نجوى أبو النجا بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة، والجثمان فى طريقه إلى المنصورة حيث سيتم دفنها بمقابر العائلة هناك، وتغيب عن صلاة الجنازة قيادات الإذاعة واقتصر الحضور على الأهل فقط.

يذكر أن الإذاعية نجوى أبو النجا قدمت مجموعة كبيرة من البرامج والسهرات الإذاعية، حاورت فيها كل رموز المجتمع فى مختلف المجالات الثقافية والفكرية والسياسية والفنية، حيث حاورت القامات الإبداعية المصرية والعربية، بالإضافة إلى كبار المسئولين فى الدول العربية، ومنهم الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات وبعض الرؤساء والحكام والأمراء والسفراء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3