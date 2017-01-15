انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الإعلامية نجوى أبو النجا بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة، والجثمان فى طريقه إلى المنصورة حيث سيتم دفنها بمقابر العائلة هناك، وتغيب عن صلاة الجنازة قيادات الإذاعة واقتصر الحضور على الأهل فقط.

يذكر أن الإذاعية نجوى أبو النجا قدمت مجموعة كبيرة من البرامج والسهرات الإذاعية، حاورت فيها كل رموز المجتمع فى مختلف المجالات الثقافية والفكرية والسياسية والفنية، حيث حاورت القامات الإبداعية المصرية والعربية، بالإضافة إلى كبار المسئولين فى الدول العربية، ومنهم الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات وبعض الرؤساء والحكام والأمراء والسفراء.