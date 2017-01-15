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الفحم النباتى طارد للسموم من الجلد والجسم
الفحم-النباتي

الفحم النباتى طارد للسموم من الجلد والجسم

الأحد، 15 يناير 2017 02:29 م

كشفت خبيرة التجميل الفرنسية فى شركة “أربوريان” المتخصصة فى مجال العناية بالجلد والجسم ، عن أن استخدام بودرة الفحم النباتى وسيلة فعالية لتخليص الجلد من الملوثات والسموم التى يتعرض لها.

وأضافت الخبيرة الفرنسية ، أن الفحم النباتى المستخلص من شجرة تزرع فى اليابان ويتم حرقها فى درجة حرارة تصل إلى 1.000 درجة مئوية ، يستخلص منها الفحم والرماد لصنع الصابون والبوردة التى يتم وضعها على الجلد، إلى جانب صنع قناع للوجه لتخليصه من الشوائب والملوثات.

كما يتم خلط هذه البودرة فى إناء به عسل ومياه في درجة الغليان وعصير ليمون ويدهن بها الجسم والوجه ، مع تركها لمدة تتراوح ما بين 15 ? 20 دقيقة ، ثم يغسل بعدها الوجه والجسم لإزالة الغبار السموم والملوثات التى تصيب الجسم بعد تعرضها للغبار والأتربة على مدار اليوم.

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