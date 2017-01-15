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السيسي ورئيس بيلاروسيا يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون المشترك
السيسي ورئيس بيلاروسيا يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون المشترك‎

السيسي ورئيس بيلاروسيا يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون المشترك

الأحد، 15 يناير 2017 02:28 م

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد على الإعلان المشترك بين القيادتين، فضلا عن توقيع ممثلي البلدين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .

وعقب ذلك وقع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق سيرجي جورولوف رئيس اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية العسكرية الصناعية لجمهورية بيلاروسيا ووزارة الدفاع لجمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري الفني وصناعات الدفاع .

كان قد وصل منذ قليل ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، إلى مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وبيلا روسيا سياسيا واقتصاديا بجانب التطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والأزمات الإقليمية في سوريا وليبيا والعراق وفلسطين والجهود المصرية في كل منها ومكافحة الإرهاب.

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