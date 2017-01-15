أظهرت الأبحاث التى أجريت فى كلية الطب جامعة “فيرومونت” الأمريكية ، أن إستهلاك كميات معتدلة من الفلفل الحار الأحمر بانتظام يعمل على تقليل حالات الوفاة المبكرة.

فقد وجد الباحثون تراجعا بنسبة 13% من إجمالى الوفيات فى الولايات المتحدة ، خاصة النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، بين الأشخاص الذين يستهلكون كميات معتدلة من الفلفل الأحمر بشكل منتظم.

كانت الدراسة قد أجريت على تحليل بيانات أكثر من 16.000 أمريكى مستمدة من سجلات الصحة الوطنية ، على مدار فترة زمنية امتدت قرابة 23 عاما.

فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار ، كانوا الأقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة بلغت 18.7 % ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار .