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الفلفل الحار الأحمر مفيد للصحة
الفلفل-الحار-الأحمر

الفلفل الحار الأحمر مفيد للصحة

الأحد، 15 يناير 2017 02:26 م

أظهرت الأبحاث التى أجريت فى كلية الطب جامعة “فيرومونت” الأمريكية ، أن إستهلاك كميات معتدلة من الفلفل الحار الأحمر بانتظام يعمل على تقليل حالات الوفاة المبكرة.

فقد وجد الباحثون تراجعا بنسبة 13% من إجمالى الوفيات فى الولايات المتحدة ، خاصة النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، بين الأشخاص الذين يستهلكون كميات معتدلة من الفلفل الأحمر بشكل منتظم.

كانت الدراسة قد أجريت على تحليل بيانات أكثر من 16.000 أمريكى مستمدة من سجلات الصحة الوطنية ، على مدار فترة زمنية امتدت قرابة 23 عاما.

فقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار ، كانوا الأقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة بلغت 18.7 % ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعتادوا على تناول الفلفل الأحمر الحار .

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