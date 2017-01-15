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أنباء روسيا: القاهرة وموسكو يتوصلان لاتفاق تكلفة محطة "الضبعة" النووية
وفد روسي في محطة الضبعة النووية

أنباء روسيا: القاهرة وموسكو يتوصلان لاتفاق تكلفة محطة "الضبعة" النووية

الأحد، 15 يناير 2017 02:25 م
وكالات

ذكرت وكالة “أنباء روسيا” الإخبارية، أن كلا من مصر وروسيا توصلا لاتفاق بشأن تكلفة إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة الروسية أنه قد عقدت شروط تقديم القرض بالإضافة إلى الضمانات والإلتزامات المالية، مؤكدة أن محطة الضبعة النووية المصرية تقترب من تحقيق أحلام المصريين.

وأضافت الوكالة الروسية أنه فى الوقت الراهن، لا يتبقى سوى النظر فى المسائل المتعلقة بالدعم التقنى وتوصيل الوقود للمحطة.

وكان قد نفى أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وجود أى تضارب بين كلا الطرفين، مضيفا أنه من المنتظر توقيع كافة الوثائق المتعلقة بالمحطة، فى الشهور الأولى من العام الجارى.

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