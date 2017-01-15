حبطت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الأحد، إطلاق أصغر صاروخ في العالم، قادر على وضع قمر صناعي في المدار، بعد وقت قصير من إقلاعه بعد اكتشاف خلل في نظام الاتصالات.

واكدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن المركبة رقم 4 من سلسلة إس إس-520 انطلقت تحمل قمرا صناعيا صغير لمراقبة سطح الأرض، صباح اليوم من مركز وكالة أوشينورا للفضاء في محافظة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، ولكن الوكالة أجهضت إشعال المرحلة الثانية بعد ثلاث دقائق من الانطلاق عقب اكتشاف خلل في نظام الاتصالات.. وسقط الصاروخ في البحر قبالة سواحل أوشينورا.

وأوضحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنها ليس لديها خطط أخرى لإطلاق صاروخ من هذا الحجم.