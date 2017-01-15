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كويتيون يطالبون سلطات بلادهم بالقبض على مصريين
الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية

كويتيون يطالبون سلطات بلادهم بالقبض على مصريين

الأحد، 15 يناير 2017 02:24 م
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شن نشطاء كويتيون عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، حملة طالبوا فيها بالقبض على عدد من المصريين، قالوا إنهم أهانوا بلدهم عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عدد من الكويتيين عن استيائهم من تلفظ أحد المصريين بألفاظ نابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استنكروا قيام سائق مصري بالتعدي بالضرب على ضابط شرطة كويتي.

يأتي ذلك بعد نشر نشطاء سعوديون صورا وتفاصيل وأسماء مواطنين مصريين مقيمين بالمملكة خلال الأسابيع الماضية،، مطالبين الأمن باعتقالهم وطردهم من البلاد؛ لنشرهم “تعليقات” مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، أو انتقادهم السياسة الداخلية هناك.

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