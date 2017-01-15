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نتنياهو: التحقيق معي لن يجدي نفعًا
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

نتنياهو: التحقيق معي لن يجدي نفعًا

الأحد، 15 يناير 2017 02:17 م
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على التفاصيل التي نشرتها بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الأخيرين عن تحقيقات الشرطة معه واصفا إياها بتسريبات مغرضة هدفها تضليل الجمهور.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا خلال جلسة وزراء الليكود وفقًا للاذاعة الأسرائيلية أن التحقيقات لن تفضي إلى أي نتيجة، إذ أنه لم يخالف القانون قط.

وأشارت إلى أن مكالمة مسربة نشرتها القناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي بين نتنياهو ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الصحفي “نوني موزس” تضمنت تعيين صحفيين موالين لحكومة نتنياهو.

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