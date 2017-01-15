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دورجبا: عصام الحضري أصعب خصم واجهته
ديديه دروجبا

دورجبا: عصام الحضري أصعب خصم واجهته

الأحد، 15 يناير 2017 02:27 م
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كشف الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق والمنتخب الإيفواري عن أن عصام الحضري حارس مرمى منتخبنا الوطني وفريق وادي دجلة أصعب خصم واجه خلال مشواره الكروي.

وقال دروجبا خلال مقابلته مع مجلة تشيلسي الرسمية:” عصام الحضري حارس مصر يعتبر الخصم الأصعب الذي واجهته خلال مشواري الكروي”.

ويحتفل الحضري اليوم بعيد ميلاده الـ44 وخلال مشاركته حاليا مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

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