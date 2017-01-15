أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، أنه تم تشكيل لجنة من كافة الأجهزة المعنية لدراسة تطوير منطقة شمال الجيزة لبدء تطوير المحاور الرئيسية.

جاءت تصريحات المحافظ عقب الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة مع مسئولي الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بحضور نائب المحافظ اللواء علاء الهراس، ونائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة منال عوض.

وقال المحافظ إن اللجنة منوط بها حصر قاطني العقارات بمسارات الطرق بامتداد شارع الوحدة وشارع المطار كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مستمرة مع سكان المنطقة للوقوف على تعويض ملاك الأراضي المقام عليها العقارات أو الأراضي الفضاء وكذلك الوحدات السكنية والتجارية الراغبين في صرف تعويضات سواء بنظام قانون الإيجارات القديم أو الجديد، أو نقلهم في الوحدات السكنية بأرض مطار امبابة عقب أنتهاء اللجنة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة من أعمالها بشأن تقدير القيمة.

وأكد الدالي أن مشروع تطوير شمال الجيزة هو أحد المشروعات الكبرى بالمحافظة والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال السنوات الماضية بإقامة محور أحمد عرابي وحديقة أرض مطار إمبابة، وإنشاء 159 عمارة سكنية تضم 3 آلاف و118 وحدة وتنفذه وزارة الإسكان.