أقوى 10 تصريحات لـ«أوباما» في البيت الأبيضالأحد، 15 يناير 2017 02:22 م
أسر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بكلماته العالم أجمع في أشهر خطاباته بدءًا من المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 2004 إلى كلمة الوداع، الثلاثاء الماضي.
وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، فإن أوباما يعتبر واحدًا من أعظم خطباء الرؤساء في التاريخ الحديث، مضيفًا أن البعض قد يعترض على ذلك إلا أن خصومه السياسيين يعترفون بذلك.
لذا إليك أشهر 10 مقولات لـ “أوباما” الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض يوم 20 يناير:
1. خطاب اللجنة الوطنية الديموقراطية
قال أوباما في خطابه عام 2004: “لا توجد أمريكا ليبرالية ولا أمريكا محافظة، ولكن توجد الولايات المتحدة الأمريكية”.
2. حملته الانتخابية
أكد أوباما في خطاب حملته الانتخابية عام 2008: “لن يحدث التغيير إذا انتظرنا شخصًا آخر أو وقتًا آخر، نحن هؤلاء الأشخاص المنتظرين، نحن التغيير الذي نريده”.
3. خطاب النصر
نوه أوباما بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية عام 2008: “واجهنا سخرية وشكوك وأناس أخبرونا بأننا لا نستطيع، سوف نرد بالعقيدة الخالدة التي تحتضن روح شعب: نعم، نحن نستطيع”.
4. خطاب نوبل
في خطاب قبول جائزة نوبل للسلام، عام 2009، قال أوباما: “برؤية الواضحة، يمكننا تفهم أن هناك حربا سوف تنشب، ولكن لا نزال نسعى للسلام”.
5. الانسحاب من العراق
قال أوباما في خطاب بمناسبة إنهاء العمليات القتالية في العراق عام 2010: “الجنود والمجندات الأمريكيون خدموا في العراق بكل شجاعة وعزيمة”.
6. إطلاق نار في توكسون
بعد محزرة إطلاق النار في “توكسون” بولاية أريزونا الأمريكية، عام 2011: “على فعل كل شيء بقدر استطاعتنا لنتأكد من أن تلك الدولة ترقى لتوقعات أبنائنا”.
7. الجمعية العامة
في 2012، أكد أوباما في خطابه بجمعية العامة بالأمم المتحدة: “أقوى سلاح ضد خطاب الكراهية ليس القمع، ولكنه المزيد من الخطابات”.
8. جامعة أوهايو
رأى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في خطاب بجامعة أوهايو، عام 2013: “قد تكون أصوات أصحاب الرأي السلبي أقوى، ولكن أعدكم بأنهم لن يحققوا إلا القليل”.
9. الأمم المتحدة
شدد أوباما، عام 2014، في خطاب الجمعية العامة: “اختارنا الأمل وليس الخوف. ونرى المستقبل ليس كشيء خارج عن سيطرتنا، ولكن كشيء يمكننا تشكيله للأفضل بجهد متضافر”.
10. الهجرة
في خطاب بشأن الهجرة عام 2014، قال أوباما: “إن تكون أمريكيًا هو أمر أكبر مما يبدو، أو أكبر من ألقابنا أو كيف نعبد الله”
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