بدأ ظهر اليوم الأحد المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وقد شهد المؤتمر توقيع عدد من وزراء البلدين على عدد من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في المجالات العسكرية والثقافية و”تسليم المطلوبين للعدالة” والزراعة والرياضة وحماية البيئة والري والموارد المائية ومشاريع بجنوب سيناء.