شدد محسن عادل المحلل و الخبير الاقتصادي علي ضرورة أن يكون هناك مكاشفة أمام الجميع بالنسبة للوضع المالي.

و رأي محسن عادل من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين علي البرلمان” المُذاع علي شاشة “الحياة 2” الفضائية اليوم الأحد، أنه تم التركيز علي عدة نقاط هامة منها الجزء الخاص بالحوافز الاستثمارية و أسبابها متوقعا أن يكون هناك تركيز من قبل الوزارة علي تقديم هذه الحوافز للشركات في التوقيت الحالي.

وأشار إلي أن مسألة الإعفاءات الضريبية التي تقدم لمحدودي الدخل أمر هام في لتحسين حدة أثر عمليات الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الحالية، موضحاً أن عجز الموازنة وفقاً لمؤشرات النصف الأول وصل إلي 174 مليار جنيه بنسبة 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل حوالي 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

واكد “محسن عادل “علي ضرورة تحفيز المناخ الاقتصادي للمستثمرين و تكوين شبكات ضمان اجتماعي واضحة لمحدودي الدخل والتشجيع علي إنهاء المشكلات التي تؤثر علي المناخ الاستثماري خلال الفترة القادمة، مُشيراً إلي أهمية إعادة الرؤية المستقبلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستمثل المحور الرئيسي للإقتصاد.

جاء هذا تعليقا علي تصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي اليوم الأحد بمؤتمر صحفي استعرض فيه الأوضاع الإقتصادية في مصر.