أعلن الجيش النيجيري، اليوم الأحد، أن جنوده قتلوا 13 مشتبهًا بهم من جماعة “بوكو حرام”، خلال عمليات تطهير في بلدتي “بومبوش” و”شينبايا” بمنطقة بورنو، شمال شرق نيجيريا، طبقًا لما ذكرته صحيفة “بريميم تايمز” النيجيرية.

وحسب موقع “24 الإماراتي” قال ساني عثمان، مدير الإدارة العامة للجيش في بيان بمنطقة “مايدوجوري” إنه تم تنفيذ العمليات يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضاف عثمان أن “قوات الجيش أنقذت أيضًا 58 شخصًا، من بينهم 35 امرأة و23 طفلًا كانوا أسرى لدى الإرهابيين”.

وتابع “خلال العمليات، واجهت القوات مقاومة شرسة من الإرهابيين المشتبه بهم، تم تحييد ثمانية منهم في مختلف أنحاء منطقة سينبايا”.

وذكر عثمان “في إطار عمليات التطهير، لفلول الجماعة والإرهابيين الفارين منها، شمال شرق البلاد، نفذت القوات بشكل مستمر مداهمات ودوريات وعمليات تطويق أمني”.