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ابتكار كيميائي بخفي العتاد عسكري عن الرادارات
الرادارات

ابتكار كيميائي بخفي العتاد عسكري عن الرادارات

الأحد، 15 يناير 2017 02:20 م

توصل خبراء روس من مؤسسة تقنيات الإطفاء المعاصرة في سان بطرسبورغ إلي ابتكار كيميائي يستطيع إخفاء عتاد عسكري عن الرادارات والأقمار الصناعية
المعادية خلال دقائق.

وذكرت قناة روسيا اليوم الأحد أن الجديد في هذا الابتكار استعمال رغوة ثنائية المركبات تتصلب بسرعة بعد صبها على موقع حدوث الحريق لإخماده أو على قطعة من المعدات العسكرية مثلا على دبابة ما لإخفائها.

وأشارت إلي أن السائل يتألف من مولد للرغوة وتركيبة من جزيئات السليكا النانوية التي تحول الرغوة إلى مادة صلبة، فيما تبقى القشرة الناتجة عن تصلب الرغوة لاصقة بشكل ممتاز حتى على السطوح العمودية بما في ذلك الألواح الزجاجية مما يمنع وصول الأكسجين إلى مكان الحريق، كما يمنع خروج الإشعاع والانبعاثات الكيميائية من الموقع المعزول.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت في وقت سابق أن علماء من الجامعة القومية للأبحاث والتقنيات في موسكو ابتكروا مادة خارقة فريدة من نوعها يمكن استخدامها عند تصنيع معدات عسكرية عن طريق تقنية التخفي.

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