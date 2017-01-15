صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس وليد حقيقي، بأن بعض رسائل البريد الإلكتروني وصلت مؤخرا لعدد من الإعلاميين والصحفيين، يدعي من أرسلها أنها من وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح حقيقي أن كافة أخبار وزارة الموارد المائية والري ونشراتها الصحفية يتم إرسالها من خلال عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية للتوعية والإعلام بالوزارة وهو ####wcu@mwri.gov.eg####.

وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام عدم الالتفات إلى أي نشرات ترد إليها من أي عنوان بريد إلكتروني، كما أعلنت أنها سوف تتتبع البريد الإلكتروني المزيف، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب هذا البريد الإلكتروني.