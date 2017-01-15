أعلنت شركة “أمريكان سبيس إكس” إعادة تشغيل رحلاتها الفضائية, اليوم السبت, من خلال إطلاقها مركبة الفضاء “فالكون 9” من قاعدة فاندينبرج للقوات الجوية على ساحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ونقلت قناة “بي بي سي” الإخبارية أن شركة “سبيس إكس” عادت إلى العمل لتبدأ تشغيل الأقمار الصناعية لتعزيز شبكة الاتصالات التي تعمل بالريديوم; حيث أطلقت صاروخ “فالكون 9” لتطلق أيضا بعدها بدقائق الجزء الأول بنجاح والذي سقط في المحيط الهادي.

وكانت الشركة تأمل في أن تتم عملية الإطلاق منذ أسبوع في بداية 2017 ولكن المناخ العاصف جعل من هذا الاختيار صعبا.

وأوضحت القناة أن هذه هي المهمة الأولى للشركة منذ الحادث الذي وقع لسفينتها الأخيرة وهي على منصة الإطلاق في سبتمبر الماضي; حيث اندلعت النيران في قمة الصاروخ “فالكون 9” خلال عملية الإطلاق, ما أدى إلى احتراق الجزء العلوي منه بالإضافة إلى الجزء الأكبر من القمر الصناعي “أموس-6” للاتصالات.

وتبين من التحقيق في سبب الحادث أن السبب على الأغلب هو فشل تصميم خزان ضغط الهليوم في الصاروخ, لكن شركة “سبيس إكس” تعتقد الآن أن تصميم الخزان أمن وعاد لطبيعته.