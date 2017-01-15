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غدا.. رجال يد الأهلي يتوجهون إلى الإمارات للمشاركة في دورة ودية
يد الاهلي

غدا.. رجال يد الأهلي يتوجهون إلى الإمارات للمشاركة في دورة ودية

الأحد، 15 يناير 2017 02:13 م
وكالات

يتوجه الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي الأهلي، غدًا الاثنين، إلى الإمارات؛ للمشاركة في دورة الشعب الودية التي ينظمها نادي الشعب خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بفرنسا.

وأنهى الفريق استعداداته للمشاركة في الدورة الودية الدولية التي يشارك فيها 8 فرق: الأهلي، والزمالك، والمنتخب الإماراتي، والشعب، والشارقة الإماراتيان، ونادي العربي القطري والمجمع البترولي الجزائري، وأحد الأندية المجرية.

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