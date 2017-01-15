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البحرين تشارك في اجتماع رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف الدولي ضد "داعش" بالرياض
اللواء الركن ذياب صقر النعيمي مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني‎

البحرين تشارك في اجتماع رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف الدولي ضد "داعش" بالرياض

الأحد، 15 يناير 2017 02:15 م
وكالات

شارك رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في اجتماع رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي يعقد اليوم الأحد في الرياض.

ويهدف الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي، إلى تعزيز جهود قوات التحالف المشاركة في محاربة تنظيم “داعش” والتصدي له من خلال رفع مستوى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.

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