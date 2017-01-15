شارك رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في اجتماع رؤساء هيئات الأركان لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي يعقد اليوم الأحد في الرياض.

ويهدف الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي، إلى تعزيز جهود قوات التحالف المشاركة في محاربة تنظيم “داعش” والتصدي له من خلال رفع مستوى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.