"واشنطن بوست": إدارة أوباما تسارع لإتمام العديد من المهامالأحد، 15 يناير 2017 02:07 م
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الصادرة اليوم الأحد أنه في الأيام الأخيرة قبل رحيل الرئيس باراك أوباما عن منصبه، يسارع مسئولو الإدارة الأمريكية لإتمام العشرات من المهام، بلا أي ضمانات حقيقية بأن أي من هذه المهام سيتم الإبقاء عليها خلال إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني بأن إدارة الرئيس أوباما تخلت خلال الأسبوع الماضي عن السياسة المستمرة منذ عقود تجاه قضية المهاجرين الكوبيين، كما صاغت اتفاقيتان مهمتان لمعالجة التحيز العنصري في إدارات الشرطة في المدن الكبرى، ووافقت على خفض أقساط التأمين المفروضة على العقارات بشكل غير متوقع مما يعمل لصالح مئات الألاف من ذوي الدخل المنخفض ومشتري المنازل للمرة الأولى.
وأضافت الصحيفة:”أنه في الأيام الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما، فإن مسئولي الإدارة الأمريكية يسارعون لإتمام العشرات من المهام التي من شأنها أن تؤثر على حياة الملايين من الناس وترسخ أيضا الإرث التاريخي للرئيس.. ولكن في كثير من الحالات، يعد بقاء هذه المهام غير مؤكد، لاسيما بعد أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عن بعض منها عقب تنصيبه”.
من جانبه، قال أستاذ التاريخ والشئون العامة بجامعة برينستون، جوليان زيليزر، إن الرئيس أوباما يستخدم السلطة التنفيذية بقوة وبشكل واضح، فهو يريد أن يفعل ما بوسعه لإتمام المهام المتبقية أمامه في أيامه الأخيرة”.
وأضاف زيليزر: “من الواضح أن الرئيس الذي كان يتردد في السابق في استخدام القوة المستمدة من منصبه، قد غير رأيه أخيرا، خاصة بعد أن أصبح يرى أمامه كونجرس محافظ ورئيس جمهوري منتخب على أتم استعداد للتراجع عما قام به”.
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