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الجيش السورى يعلن تقدمه فى اتجاه منطقة "عين الخضرا" في وادي بردى
جيش النظام السوري

الجيش السورى يعلن تقدمه فى اتجاه منطقة "عين الخضرا" في وادي بردى

الأحد، 15 يناير 2017 02:14 م
وكالات

أعلن الجيش السوري عن تحقيق تقدم بإتجاه منطقة “عين الخضرا” في وادي بردى غربي دمشق بعد استعادة قرية بسيمة الجمعة الماضية.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان ، حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية الأحد، بحدوث خروقات لقوات النظام ومقاتلى حزب الله اللبناني لإتفاق وقف اطلاق النار فى وادى بردى أمس ، مع سيطرتهم على إحدى البلدات مستغلين وقف العمليات العسكرية للتقدم وإطلاق القذائف بعد هدوء استمر ساعات .

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد قال فى وقت سابق إن الاشتباكات العنيفة قد استمرت في محيط مطار دير الزور العسكري ومحور قرية الجفر بمحافظة دير الزور بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم “داعش” .

من ناحية أخرى ، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مسلحين مجهولين أقدموا أمس على اغتيال منسق عملية المصالحة فى وادى بردى ، وذلك غداة إعلان السلطات السورية التوصل إلى اتفاق فى المنطقة.

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