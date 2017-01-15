يبدو أن مواقف واتجاهات الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، أصبحت تتجه للقرب من المسلمين خلال الفترة الأخيرة، حتى كثرت الشائعات عن اعتناقها الاسلام مؤخرا.

ونشرت النجمة العالمية على حسابها على موقع انستجرام عبارة “عليكم السلام”، ثم أزالت كل صورها منه ومن حسابها في تويتر، واستقبل الأمر بموجة عارمة من الترحيب من عدد كبير جدًا من متابعيها في العالم الإسلامي.

وكانت النجمة العالمية قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة وهي تحمل في يدها القرآن الكريم، ثم ظهرت مرة أخرى وهي ترتدي الحجاب وتؤيد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، دون أن تعلن صراحة أنها تفكر في اعتناق الإسلام، إلا أن عددًا من تصريحاتها كانت تسير في هذا الاتجاه.

والجدير بالذكر أن الممثلة العالمية ردت على سؤال بخصوص صورها مع القرآن الكريم قائلة: عدد من أصدقائي المقربين و الذين تواجدوا دائمًا لمساعدتي هم من السعودية، وقد أهدوني القرآن واصطحبته معي إلى نيويورك لأتعلم منه، مؤكدة في تصريح أخر : القران فتح لي أبواب المعرفة الروحية، وإدراك المعاني الحقيقية للأشياء.