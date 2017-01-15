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46 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 2 مليون و444 ألف طن‎
قناة السويس‎

46 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 2 مليون و444 ألف طن‎

الأحد، 15 يناير 2017 02:35 م

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، 46 سفينة بحمولات بلغت مليونين و444 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 26 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات مليونا و360 ألف طن كان أكبرها ناقلة الغاز “الماسور” التابعة لجزر المارشال بحمولة بلغت 166 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 20 سفينة بحمولات بلغت مليونا و84 ألف طن ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية “ماريا لورا” بحمولة بلغت 146 ألف طن.

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