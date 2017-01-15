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الصحة: زيادة حصص الألبان المدعمة للأطفال لـ 30 علبة لكل طفل بدلا من 21
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

الصحة: زيادة حصص الألبان المدعمة للأطفال لـ 30 علبة لكل طفل بدلا من 21

الأحد، 15 يناير 2017 12:49 ص
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أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه وافق بالقرار رقم 844 لسنة 2016 بتاريخ 4 ديسمبر 2016 ، على زيادة عبوات اللبن ذو العلبة الزرقاء للأطفال من سن 7 إلى 12 شهر لـ 30 علبة بدلا من 21 علبة خلال المدة كلها.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية أن الأطفال من سن يوم إلى 6 شهور يصرفون 41 علبة خلال المدة كلها، لافتا إلى أن الألبان متوفرة بجميع المنافذ ويحصل المستحقين من الأطفال على كافة احتياجاتهم بانتظام طول العام.

وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن مخازن الوزارة بها كميات كبيرة من الألبان وتخضع لمعاملة دقيقة لضمان الحفاظ عليها سليمة، ويشرف عليها إشراف كامل من جانب المتخصصين

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