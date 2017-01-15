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رداً على «التلاعب بأسعارالأدوية»..عضو بـ«الصيادلة»: كلام فاضي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رداً على «التلاعب بأسعارالأدوية»..عضو بـ«الصيادلة»: كلام فاضي

الأحد، 15 يناير 2017 02:05 م
محيط - أية إبراهيم

قال الدكتور عصام عبد الحميد عضو مجلس نقابة الصيادلة و رئيس لجنة تطوير المهنة، إنه تم تأجيل قرار الإضراب احتراماً لتدخل رئاسة الجمهورية في الأزمة،
و أعلن “عصام عبد الحميد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع علي شاشة “المحور” الفضائية اليوم الأحد عن اجتماعات ستعقد اليوم مع مجلس الوزراء و وزير الصحة لبحث ارتفاع أسعار الدواء و مناقشة مطالب الصيادلة و القرارات الوزارية الخاصة بهم و سحب الأدوية المنتهية الصلاحية.
و أوضح أن ما تردد حول بيع الصيادلة للأدوية القديمة بالسعر الجديد “خبر خاطئ من صحفي مغمور.. وكل الكلام ده كلام فاضي والهدف منه قلب الحقائق “، نافياً تلقي شكاوي حول بيع الأدوية وفقاُ لما أعلنته الدكتورة رشا زيادة مساعدة وزير الصحة لشئون الصيدلة.
وأشاد بصيدليات مصر علي تقديمها “خدمة طبية دون مقابل” ،مؤكداً التزام الصيادلة بالربح المنصوص عليه في  القرارات.
وأكد أنه من حق  المواطن التوجه للجنة الشكاوي و التحقيقات واللجنة الإدارية المركزية بنقابة الصيادلة  في حالة وجود شكوي تخص بيع الأدوية مشيراً إلي أن  الشكاوي المقدمة حتي الأن تخص نقص أنواع الدواء و جاري التعامل معها.

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