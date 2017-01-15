أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي.

ووفق نص المرسوم الملكي، يعين كل من ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء، وغالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية، وأيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشئون المغتربين، وبشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشئون القانونية، وعمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم، وحديثه جمال حديثه الخريشه، وزيرا للشباب.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الملقي، التي كانت أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في شهر سبتمبر الماضي.

وكان وزراء الحكومة قدموا، أمس، استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملقي، تمهيدا لتعديلات اليوم.