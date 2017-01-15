وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اتفاقية تعاون مع منظمة إنقاذ الطفولة العالمية بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال السوريين سواء في المخيمات السورية أو اللاجئين في دول الجوار السوري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريحات اليوم الأحد، عقب التوقيع إن الاتفاقية تنص على توفير الأدوية الأساسية وتوزيعها على المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة لا سيما للأطفال السوريين.

وأضاف الساير أن الاتفاقية تحرص على تقوية سرعة استجابة إنقاذ الطفولة المتمثل في إنقاذ حياة الأطفال والأسر “وهو هدف رئيسي تسعى الجمعية الى تحقيقه”.

وأوضح أن الاتفاقية ستكون لها انعكاسات طيبة وإيجابية على مستوى الأطفال السوريين سواء النازحون منهم في المخيمات السورية أو اللاجئون في دول الجوار لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكر أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للجمعية بعقد شراكات مع المنظمات الإنسانية الرائدة المعنية بالطفولة مما يساهم في تعزيز وتنسيق الجهود التي تصب في مصلحة خدمة الأطفال السوريين.

وأعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية المهمة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك وتعزز الجهود المشتركة لتوفير الرعاية للأطفال السوريين بما يفتح الباب للمزيد من المبادرات المميزة التي تصب في مصلحة الأطفال.

ووقع الساير الاتفاقية من جانب جمعية الهلال الأحمر الكويتية في حين وقعها من جانب منظمة إنقاذ الطفولة نائب الرئيس لتنمية الموارد نانسي تاوسيج.

و(إنقاذ الطفولة) هي منظمة عالمية غير حكومية تهدف إلى أن ينال كل طفل في العالم الحق في البقاء والنماء والحماية والمشاركة كما تسعى المنظمة لإحداث إنجازات في تحسين طريقة التعامل مع الأطفال في العالم وتحقيق تغيير فوري ودائم في حياتهم.

وتعمل المنظمة التي أنشئت قبل 100 عام في مجال العمل الإنساني للأطفال مع 29 منظمة وطنية لإنجاز برامج في أكثر من 120 بلدا حول العالم.