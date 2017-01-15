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إعادة فتح طريقى إسكندرية الصحراوي وأسيوط الغربي بعد تلاشي الشبورة‎
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إعادة فتح طريقى إسكندرية الصحراوي وأسيوط الغربي بعد تلاشي الشبورة‎

الأحد، 15 يناير 2017 12:44 ص

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وأسيوط الغربى بعد تلاشى الشبورة تدريجيا.

كانت إدارة المرور أغلقت الطرق، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من بنى سويف باتجاه القاهرة والعكس.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور اثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.

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