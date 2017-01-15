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الأحد 15 يناير 2017 11:43 صباحاً
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المرصد السوري: استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحي "داعش" في دير الزور
تنظيم داعش - سوريا

المرصد السوري: استمرار الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحي "داعش" في دير الزور

الأحد، 15 يناير 2017 12:43 ص
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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد باستمرار الاشتباكات العنيفة في محيط مطار دير الزور العسكري ومحور قرية الجفر بمحافظة دير الزور بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم داعش.

وأوضح المرصد السوري ـ الذي يتخذ من لندن مقرا له حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية ـ أن التنظيم يسعى خلال هجومه إلى تحقيق تقدم في المنطقة وتقليص مناطق سيطرة قوات النظام المتبقية في المحافظة .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أمس مقتل 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية وتنظيم داعش إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة دير الزور شرق سوريا، وصفه المرصد بأنه “الأعنف” منذ سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من المدينة منذ عام.

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