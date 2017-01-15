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«الضبعة النووية» ضمن أفضل محطات روس أتوم في 2016
الضبعة النووية‎

«الضبعة النووية» ضمن أفضل محطات روس أتوم في 2016

الأحد، 15 يناير 2017 12:48 ص
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أكد “أليكس ليخاتشيف” رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للطاقة الذرية “روس أتوم”، أن هناك عدة نجاحات في مجال الطاقة الذرية للشركة بما في ذلك مشروع الضبعة النووي كحصاد لعام ٢٠١٦.

وأشاد “ليخاتشيف” وفقًا لما نقلته وكالة أنباء روسيا، بأداء الوكالة ونجاحها على الصعيدين الروسي والدولي قائلًا: “بات هذا العام مُوفقا إلى حد كبير حيث نفذنا عقود الدفاع الروسية بنسبة ١٠٠%، ذلك بالحفاظ على المستوى المطلوب من القدرة الدفاعية والأمنية لروسيا، وسجلنا رقما قياسيا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية متجاوزين الهدف المرجو بنحو ١،٥ مليار كيلووات”.

وعلى الصعيد الدولي، خص إشارته إلى دخول عدد من اتفاقيات “روس أتوم” حيز التنفيذ مع الشركاء الدوليين والتي تشمل المحطات النووية لتوليد الطاقة في كل من بنجلاديش، والهند، وإيران، وتركيا ومصر.

وأوضح أن روسيا تمكنت بنجاح منقطع النظير من فتح سوق لتوصيل خطوط الوقود، واصفا نطاقه بالالتفاف حول الكرة الأرضية جميعها.

جدير بالذكر أن شركة “روس أتوم” الروسية هي هيئة تنظم المجتمع النووي الروسي، ويأتي تحت لوائها قرابة ٤٠٠ منشأة ومنظمة علمية في عدادها كافة المؤسسات النووية المحلية ومُجمع هيئات “السلاح النووي”، وهيئات البحث العلمي و”الأسطول الجليدي النووي” ما لا يوجد نظيرًا له في العالم أجمع.

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