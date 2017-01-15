عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي كلاً من أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المعروفة بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة”.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق إن النيابة العامة لم توجه اتهام الحيازة والأحراز والاستعمال لتلك المفرقعات للمتهمين لذا تصدت المحكمة إعمالاً بنص المادة رقم 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأحالت الدعوي للنيابة من جديد للتحقيق فيها علي أن تحيلها لدائرة جنايات أخرى للحكم فيها.

وأسندت النيابة للمتهمين، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014، بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا وآخر متوفى مواد فى احكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات”، قبل التصريح على ذلك من الجهة المختصة.

وأسندت للمتهم الأول استعمال وآخر متوفٍ المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبان ومنشآت معدة للمصالح العامة والتى من شانها تعريض حياة الناس للخط، وأسندت كذلك اتهام الشروع وآخر متوفٍ فى قتل المجنى عليهم احمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى واسماعيل رمضان اسماعيل ووليد رجب وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن أعدَّ النية وعقد العزم على إزهاق أرواحهم.