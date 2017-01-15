وجه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة محمد سويلم بتجهيز كافة مراكز الشباب بالقاهرة بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض عملاقة لعرض مباريات بطولة إفريقيا بالجابون وكذلك بطولة العالم لكرة اليد والمقامة حاليا بفرنسا، ويشارك بهما المنتخب المصري.

وأكد سويلم أنه لإتاحة مشاهدة المباريات لأكبر عدد من المواطنين والمشجعين لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا، ومباريات بطولة أفريقيا المقامة بالجابون، وبناء علي تعليمات وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة تم استكمال تزويد كافة مراكز الشباب والبالغ عددها 76 مركزا بالقاهرة بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض العملاقة، وعددهم 35 مركزا بما فيهم مركز الأسمرات، مع عرض كافة المباريات وعدم اقتصارها علي مباريات المنتخب المصري فقط.