قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، حضوريًا بسجن المتهم الحسيني رشاد الحسيني دسوقي بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وعاقبت غيابيًا كلًا من رامي كمال عبد الستار سليمان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، في قضية “أحداث عنف المطرية” .

كما قضت المحكمة، ببراءة خمسة متهمين غيابيًّا، وهم محمد إبراهيم ومحمود رضا وعبد الحسيب محمود وصلاح أحمد ومحمد محمود سليمان.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم التجمهر وإحداث إتلاف للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر من دون ترخيص.