 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 11:42 صباحاً
روابط سريعة
المشدد عشر سنوات لمتهمين بـ"عنف المطرية".. والبراءة لخمسة
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

المشدد عشر سنوات لمتهمين بـ"عنف المطرية".. والبراءة لخمسة

الأحد، 15 يناير 2017 12:41 ص
متابعات

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، حضوريًا بسجن المتهم الحسيني رشاد الحسيني دسوقي بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وعاقبت غيابيًا كلًا من رامي كمال عبد الستار سليمان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، في قضية “أحداث عنف المطرية” .

كما قضت المحكمة، ببراءة خمسة متهمين غيابيًّا، وهم محمد إبراهيم ومحمود رضا وعبد الحسيب محمود وصلاح أحمد ومحمد محمود سليمان.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم التجمهر وإحداث إتلاف للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر من دون ترخيص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3