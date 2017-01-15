يواصل النيجيري ستانلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، استعدادًا لمباراة السوبر أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل.

يعاني ستانلي من إصابة بكدمة قوية في القدم تعرض لها أخيرًا، وبسببها حتى الآن لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.